L’entreprise familiale spécialisée dans les remorques et les outils a été placée en liquidation judiciaire.

L’année 2020 est fatale à une PME française du machinisme agricole de plus. C’est l’axonais Delaplace SAS, spécialisé dans les remorques et le travail du sol, qui vient d’être placé en liquidation judiciaire. Pour le moment, toute l’activité est stoppée et l’entreprise ne peut pas répondre aux demandes de service après-vente. La recherche d’un éventuel repreneur est en cours. Créée en 1930 Fondée en 1930 par Jean Delaplace, alors maréchal-ferrant, l’entreprise travaille tout d’abord pour une clientèle locale d’une dizaine d’agriculteurs. La fin de la seconde guerre mondiale marque un tournant puisque Jean Delaplace décide alors de se lancer dans la vente de matériel agricole. Le premier véritable atelier est construit en 1955 et accueille quatre ouvriers. La première usine sort de terre en 1960. En 1989, un échec à l’exportation avec la Syrie provoque le redressement judiciaire de la société, qui redémarre ensuite sous le nom de SN Delaplace, puis SAS Delaplace en 2005. Corinne Le Gall

