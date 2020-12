Entreprises de travaux agricoles

La filière des travaux agricole en croissance mais vigilante

La délégation de travaux de cultures pour les fermes en polyculture-élevage est croissante et contribue au développement du travail agricole à façon. ©Väderstad©Väderstad

La délégation de travaux agricoles est en constante augmentation et pèse aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros. L’innovation agronomique, le recentrage d’activité de certains et les difficultés de transmission en sont les principales raisons. La filière reste inquiète pour l’avenir.