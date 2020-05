C’est un vrai coup de tonnerre qui a retenti dans le milieu de l’ensileuse automotrice en mai 2000 lorsque Krone, spécialiste de la fenaison et des presses, a annoncé son arrivée sur ce marché. Il faut dire qu’à part quelques éphémères incursions de Case IH et Deutz-Fahr, seuls trois acteurs majeurs (Claas, John Deere et New Holland) opéraient sur la scène mondiale.

Miser sur la forte puissance

Pour se faire une place dans ce club très fermé, Krone a choisi un positionnement haut de gamme avec des machines de forte puissance. La première Big X développait 605 ch, un record pour l’époque mais .

Aujourd’hui, la Big X 1180, figure de proue de la gamme, affiche 1 156 ch. Krone s’est aussi illustré avec sa tête de récolte pour le maïs. Le bec Easy Collect se distingue de la concurrence en s’affranchissant des toupies au profit d’un collecteur. Krone a déjà vendu 5 300 Big X dans le monde, depuis son lancement. Cette ensileuse se décline aujourd’hui en huit modèles.

