Le spécialiste de la dameuse de pistes de ski Kässbohrer s’est diversifié il y a quelque temps dans l’agricole avec la gamme GreenTech. Les engins trouvent notamment une utilité pour tasser les silos géants des unités de méthanisation. Jusqu’à présent, la gamme se limitait à la PistenBully 300 Polar GreenTech. Elle est désormais déclinée en version plus musclée avec la 600 GreenTech.

La dameuse se caractérise par un centre de gravité bas et une capacité de poussée importante. L’engin est motorisé par un bloc de 490 ch. Il peut recevoir des chenilles de 780 à 1 648 mm de largeur. Pour les utilisations extrêmes comme l’entretien de pâtures très pentues, un treuil rotatif à 360° de 4 tonnes de capacité est proposé en option. C’est une première sur une PistenBully qui n’est pas destinée à l’entretien des pistes. Parmi les autres options, on note l’arrivée d’épandeurs de chaux et d’engrais, ainsi que des plateaux basculants.

Selon Kässbohrer, les dameuses à neige sont bien adaptées à la confection de silo en raison des vibrations provoquées par la lame et les chenilles, qui augmentent le tassement du fourrage.