Le constructeur Claas vient d’annoncer la production du 100e modèle d’ensileuse Jaguar Terra Trac. La fabrication de cette série à chenilles a commencé en 2018. La centième machine est sortie de l’usine d’Harsewinkel le 4 février 2022. Elle est destinée à être vendue sur le marché américain.

Deux modèles au catalogue

Leader sur le marché mondial de l’ensileuse, Claas décline deux modèles en version à chenilles, les Jaguar 960 et 990 qui ont des puissances respectives de 653 et 925 ch. Lors de conditions de récoltes extrêmes, les chenilles limitent la formation d’ornières et offrent une meilleure traction que les pneumatiques.