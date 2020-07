Emily présente la solution Agility sur sa pailleuse traînée Vulcano. Cette centrale hydraulique était demandée par les éleveurs, gênés par les interférences entre le cardan et les bras de relevage dans la configuration classique et à la recherche d’un braquage grand angle sans arrêter la prise de force.

La centrale hydraulique Agility se positionne sur le troisième point du tracteur, contrairement aux solutions habituelles où elle est installée sur l’avant de la pailleuse. Ainsi, les casses mécaniques liées à la présence du cardan près des roues et des bras inférieurs sont supprimées. Selon Emily, il est possible de braquer à 82° en maintenant le cardan parfaitement aligné avec le tracteur. Il n’est donc plus nécessaire de débrayer la prise de force pour réaliser les manœuvres dans les couloirs exigus.

Il reste possible d’utiliser la pailleuse sans la centrale hydraulique. L’éleveur souhaite atteler un tracteur de 80 ch ou plus qui possède le débit suffisant pour faire fonctionner la pailleuse sans centrale hydraulique, il peut dételer l’Agility et n’atteler que la pailleuse en branchement hydraulique directe. Si l’éleveur utilise le même tracteur pour alimenter la pailleuse et la faire fonctionner, il peut dételer très rapidement au niveau des flexibles hydrauliques, sans démonter le cardan.

L’Agility s’adapte sur un attelage à 3 points de catégorie 1 ou 2 et peut être employée avec des matériels d’autres marques. Le débit hydraulique est de 47 l/min pour un régime de 540 tr/min. Un boîtier électrique pilote les fonctions de la pailleuse.