La validité des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) est prolongée jusqu’au 31 octobre 2020 si celle-ci venait à échoir entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020. En effet, la crise sanitaire et le confinement avaient empêché de fonctionner les organismes de formation et de certification qui en ont la charge. Le réseau Assurance maladie — risques professionnels, qui gère cette certification, a décidé ce report en lien avec les syndicats de salariés.

Il encourage aussi les entreprises à ne pas attendre le 31 octobre 2020 pour prendre contact avec les organismes certificateurs agréés. On peut trouver la liste de ces organismes sur la base de données de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l’institut de référence dans le domaine de la santé au travail et des risques professionnels. Eux seuls peuvent revendiquer la marque Caces, déposée par la Caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts).

Pas obligatoire mais fréquent

Plutôt pensé au départ pour l’industrie, le Caces se rencontre de plus en plus souvent dans l’agriculture. Il certifie les compétences du salarié à la conduite des engins de levage en sécurité. En agriculture, le Caces n’est pas nécessaire pour conduire les tracteurs ou les équipements de levage qui y sont attelés. Bien que non obligatoire, il est en pratique assimilé à un permis de conduite des engins de levage.

> À consulter : Le guide sur le Caces par l’INRS

En 2020, le Caces a connu des évolutions majeures en modifiant les catégories d’engins pour lesquels le Caces est valable, en ne reconnaissant plus le passage de la certification dans l’entreprise mais dans un centre agréé, et en centralisant la base de données des certificats, ce qui permet de vérifier la réalité de la certification présentée.

