Le robot d’alimentation Lely Vector est équipé d’un télémètre laser permettant de mesurer le reste d’aliments à l’auge en continu afin d’adapter les distributions en fonction de l‘ingestion. Cette distribution, en fonction des besoins, nécessite des scans réguliers, c’est-à-dire des passages où le bol circule à vide et a uniquement une fonction de repousse et de mesure. Jusqu’à présent, le bol scannait les auges 1 et 2 puis retournait à la cuisine avant d’aller scanner les auges 3 et 4.

Avec la nouvelle version 3.0, le bol analyse l’historique d’ingestion des différentes auges et bâtiments. En fonction du scan des 2 premières auges, il ira directement à la cuisine si une distribution est nécessaire sur l’auge 1 ou 2. Mais si après le scan des auges 1 et 2, il n’y a pas besoin de distribuer, le bol ira directement dans l’autre bâtiment scanner les auges 3 et 4.