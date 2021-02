Jeulin propose une option d’embrayage par courroie débrayable sur certaines pailleuses et désileuses. Cette option vient en complément du système d’embrayage multidisques à bain d’huile.

Le système appelé Jdrive permet de séparer la rotation du démêleur de celle de la turbine. On peut donc plus facilement couper le flux de fourrage. L’embrayage est directement contrôlé depuis la cabine et est lié à la commande sur tapis afin d’éviter les mauvaises manipulations.

Cette option est disponible sur les machines suivantes : Hélios DP, Sirius DP, Hélios PA, Hélicut, Sirius PA et Ouragan (en version démêleur mécanique). Elle est au prix de 990,00 € HT.