John Deere poursuit la réorganisation de son réseau et accueille un nouveau venu dans l’agricole. Basé dans le Loiret, BPM est un concessionnaire spécialisé dans la distribution de véhicules roulants, qu’ils soient automobiles, industriels (utilitaires et camions), motos, travaux publics ou liés à l’environnement. Le groupe distribue notamment Mercedes, Jaguar, Land Rover, Bentley, Ferrari, Ducati, Aston Martin, Fiat, Alfa Roméo, Jeep et Suzuki, pour la partie grand public.

Une filiale de Terrena

Trois entreprises tombent dans l’escarcelle de BPM. Elles formeront la nouvelle entité BPM Agri. La première est Agréom, une filiale de la coopérative Terrena. Cette concession distribue John Deere dans la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. Elle sera accompagnée de son voisin Ouest-Agri, qui distribue John Deere et Caterpillar en Vendée, en Loire-Atlantique et dans une partie des Deux-Sèvres. BPM complète son catalogue agricole avec le rachat de TPI, une entreprise spécialisée dans la vente et la maintenance de matériel d’irrigation, qui couvre la Loire-Atlantique et la Vendée.