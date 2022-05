Dans le cadre du plan de satisfaction client Argo 4.0, le groupe Argo (Landini et McCormick) a annoncé le futur lancement d’un Tracto Center en partenariat avec les établissements Brunière. Cette jeune concession est née en octobre 2018 et est basée à Pont-de-l’Isère dans la Drôme. Depuis cette date, elle a déjà vendu 175 tracteurs neufs Landini et McCormick, ce qui en fait un partenaire de choix pour Argo France.

Un label pour les occasions récentes

La création du centre a pour objectif de regrouper la vente de tracteurs neufs et d’occasion avec le SAV et le service financier (notamment pour les locations) à un seul endroit. Le contrat du Tracto Center inclut également la gestion de la location de courte durée.

Pour les tracteurs d’occasions, le label McCormick Selected sera apposé si l’engin a moins de 3 ans ou moins de 3 000 heures.