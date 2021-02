Le suisse Serco met la main sur deux concessions Claas en France

L’appétit du groupe Serco, qui appartient à la coopérative agricole suisse Fenaco, pour les concessions agricoles françaises ne faiblit pas. Après le rachat de Dousset-Matelin en 2016, le groupe vient en effet d’entrer en négociation exclusive en vue de l’acquisition de Ballanger et AMA, deux concessionnaires majeurs de la marque Claas dans le Poitou-Charentes.

Un grand secteur géographique

Serco connaît bien la marque allemande puisqu’il est l’importateur exclusif de Claas pour la Suisse et le Liechtenstein. Une fois les acquisitions réalisées, AMA, Ballanger et Dousset-Matelin uniront leurs forces pour représenter la marque Claas sur un secteur couvrant une large zone du centre-ouest de la France. Ballanger et Dousset-Matelin sont concessionnaires Claas de très longue date.