Le concessionnaire de matériel agricole Ackermann est installé en Moselle. Afin de développer ses activités dans le domaine de l’élevage, il a repris la concession MPES. Cette dernière s’occupait de la distribution et de la maintenance des équipements de la marque Delaval. Basée à Vincey dans les Vosges, la filiale s’occupait en plus de la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin.

C’est sous le nom de la société Niess Mae, elle-même filiale du groupe Ackermann que MEPS va continuer ses activités. Les dix salariés ont été repris par le groupe portant ainsi l’effectif à environ 150 salariés.