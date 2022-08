Stecomat est un acteur bien connu dans le secteur du désherbage mécanique. Il est présent depuis 20 ans sur le marché des scalpeurs, fraises rotatives et charrues déchaumeuses, via la distribution de marques telles que Treffler, Valentini, Emmegiemme ou encore sur la robotique, en commercialisant le premier robot autonome de semis et de désherbage mécanique intégral de la marque FarmDroid.

Une bineuse créée par un agriculteur

L’entreprise passe désormais du statut d’importateur à celui de constructeur grâce au rachat de Binov. Créée par un agriculteur tourneur-fraiseur, cette marque propose une bineuse conçue pour les sols durs et pierreux. La machine fonctionne grâce à un système de bielles inversées.

Les dents de la bineuse permettent de mieux pénétrer le sol et de biner sans jamais quitter la profondeur de travail réglée par les roues de jauge. Elle est conçue pour désherber des interrangs de 15 à 120 cm. Elle sera commercialisée sous la marque Binnove.