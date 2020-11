Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 92% Vous avez parcouru 92% de l'article

Les alternatives au désherbage chimique ont le vent en poupe et CNH (Case IH et New Holland) entend bien prendre sa part sur ce marché. Depuis déjà deux ans, le full-liner multiplie les démonstrations avec l’outil de désherbage électrique Zasso et commercialise l’engin sous sa marque AgXtend. Cette dernière a été mise en place pour servir d’accélérateur aux innovations des start-ups et des entreprises de la high-tech. L’entrée au capital de Zasso envoie un signal fort sur l’implication du groupe CNH dans cette technologie. Corinne Le Gall

Les alternatives au désherbage chimique ont le vent en poupe et CNH (Case IH et New Holland) entend bien prendre sa part sur ce marché. Depuis déjà deux ans, le full-liner multiplie les démonstrations avec l’outil de désherbage électrique Zasso et commercialise l’engin sous sa marque AgXtend.