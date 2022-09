Horsch lance un nouveau déchaumeur à quatre rangées de dents, le Fortis AS. L’engin est destiné à remplacer à terme le Terrano FM. Au niveau de sa structure, il se place entre les Terrano et les Tiger. Son châssis est conçu pour travailler avec les tracteurs de très forte puissance, jusqu’à 600 ch.

Pour le moment, le Fortis se décline en deux modèles de 6 et 7 mètres. Selon la pointe et l’équipement choisis, il peut travailler entre 4 et 30 cm de profondeur. En fonction des conditions d’utilisation, le chauffeur peut choisir de tourner sur le double rouleau ou sur l’essieu de transport. Le passage d’une configuration à l’autre s’effectue avec une vanne à trois voies. L’agriculteur peut choisir le type de rouleau, mais aussi s’il est fixé de manière rigide au châssis ou précontraint hydrauliquement. La précontrainte transfère le poids du premier rouleau sur le second, ce qui évite l’enfoncement du second rouleau en terres légères.

La quatrième rangée de dents dispose d’un porte-étançon spécifique qui a été rallongé afin d’être au plus près du système de nivellement. L’interrang est de 27 cm.

Comme la plupart des déchaumeurs de la gamme, le Fortis dispose d’un système de report de charge qui transfère jusqu’à 1,2 t sur l’essieu arrière du tracteur.

Le réglage de la profondeur s’effectue avec le système classique de cales ou hydrauliquement.