Les lancements de tracteurs de 2020

Septembre : Claas fait évoluer son Axion 900 et sa version à chenilles Axion 900 Terra Trac avec l’arrivée d’un moteur conforme à la norme antipollution Stage 5. Sous le capot de ce tracteur se cache un bloc FPT Cursor 9 à six cylindres de 8,7 litres. Parmi les autres évolutions, on note l’arrivée du télégonflage CTIC.