Claas et Carraro viennent de signer un accord qui pose les bases de la poursuite de leur partenariat. Collaborateur historique de Renault Agriculture, Carraro est devenu celui de Claas lorsque le constructeur allemand a repris l’usine du Mans en 2003. Outre la fourniture de transmissions et de composants, dont l’essieu avant pour les Arion 400, l’accord englobe déjà le développement et la production des tracteurs spécialisés Nexos et des petits tracteurs d’élevage Elios.

Développement des petits tracteurs

Dans les années à venir, la coopération stratégique ne se limitera pas uniquement aux aspects techniques tels que le développement et l’homologation de tracteurs ainsi que la fourniture de transmissions par le groupe Carraro, mais abordera également la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Des employés sélectionnés dans le groupe Carraro viendront travailler dans des sites de Claas pendant de courtes périodes, et vice-versa. En plus de la production, ils rempliront aussi des fonctions administratives dans l’unité commerciale des tracteurs de petite taille.