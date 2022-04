Le constructeur suédois spécialisé dans les outils de travail du sol, de semis et de plantation a célébré ce 26 avril 2022, ses 60 ans.

L’histoire du constructeur suédois a débuté en 1962 lorsque Rune Stark et sa femme Siv, agriculteurs dans le village de Väderstad en Suède, ont eu l’idée de remplacer leur herse en bois par un modèle en acier. Soixante ans après, l’entreprise, présente sur tous les continents, est encore gérée par la famille Stark. Ainsi, Henrik Gilstring, PDG du groupe, fait partie de la troisième génération aux commandes.

De nombreuses innovations

En 60 années d’existence, Väderstad a sorti plusieurs innovations comme le Carrier, son célèbre déchaumeur à disques et son semoir Rapid. En 2012, le constructeur s’est lancé dans le semoir monograine avec le Tempo. Plus récemment, il a présenté le Proceed, un nouveau système qui place les semences à la profondeur exacte avec une précision au millimètre.

« Notre entreprise s’est développée d’année en année, atteignant de plus en plus d’agriculteurs dans un nombre toujours croissant de pays » déclare Crister Stark, responsable de l’innovation et membre de la deuxième génération de la famille propriétaire de Väderstad.