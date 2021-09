Le nouveau bâtiment beauvaisien servira aux formations techniques et commerciales et aux services commerciaux de Maschio Gaspardo.

Le siège de la filiale française de Maschio Gaspardo, historiquement située dans le Loiret (45) depuis 1983, a déménagé le 1er juillet 2020 à Beauvais dans l’Oise (60). Officiellement inauguré le 16 septembre 2021, le site est situé dans un bassin d’emploi dynamique. De plus, celui-ci est accessible en avion.

Sur les 33 salariés présents dans le Loiret, seul trois n’ont pas suivi le déménagement. Actuellement, 36 salariés travaillent pour la filiale française.

L’ancien siège sera maintenant affecté aux formations et aux expositions de matériels. Pour la direction française, « le déménagement a pour objectif de recentrer la marque par rapport aux grandes régions agricoles ». Le nouveau bâtiment servira aux formations techniques et commerciales et aux services commerciaux de Maschio Gaspardo. La filiale s’occupera également du Benelux, de l’Angleterre et de l’Irlande.

En 2020, la filiale française a réalisé 30 769 000 € de chiffre d’affaires.