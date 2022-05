Le full-liner Agco (Fendt, Massey Ferguson, Valtra…) a annoncé le 2 mai 2022, l’acquisition de JCA Industries. Cette entreprise est spécialisée dans le développement de logiciels pour l’automatisation des machines agricoles.

Installée à Winnipeg, au Canada, la société produit des logiciels de planification de trajectoire et de contrôle à distance. Ces logiciels sont déjà installés chez de nombreux constructeurs de matériel agricole. « Cet achat accélérera le développement et la livraison de machines et de systèmes autonomes d’Agco » a déclaré Éric Hansotia, le PDG d’Agco.