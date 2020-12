Kubota lance sa nouvelle génération de pailleuses avec la BC 2300. D’une capacité de 3 m³, elle propose une distance de soufflerie de 20 mètres. La caisse de la turbine et le démêleur ont été redessinés pour traiter plus de matière avec un meilleur débit de chantier. La largeur de la goulotte pivotante est augmentée. Son entraînement hydraulique fonctionne en quatre étapes.

La BC2300 utilise un démêleur de plus petit diamètre, créant ainsi une conception plus ouverte pour traiter de plus grands volumes de matière. Les couteaux redessinés permettent une coupe plus agressive et un guidage de la matière dans la turbine. L’entraînement du démêleur est confié à quatre courroies trapézoïdales.

Tous les réglages s’effectuent depuis la cabine via un boîtier de commande. La télécommande supplémentaire pour le convoyeur et la porte offre la possibilité de piloter ces fonctions directement depuis le côté de la machine.