Kubota part à la conquête de l’Ouest

Le constructeur japonais Kubota poursuit la construction de son réseau de distributeurs et s’attaque à la Bretagne. Le groupe Geopar, qui regroupe Axxel Manutention, KBMat Equipements et Chapin Services, distribue la gamme TP de Kubota sur toute la Bretagne depuis octobre 2019. Cette concession représente également Manitou et Toyota. Le groupe ajoute la carte agricole à son catalogue avec la reprise des établissements Lochou.

Des tracteurs orange dans le Finistère

Cette concession familiale est basée à Châteauneuf-du-Faou (Finistère) et assure pour le moment la distribution de Kubota Agri dans son secteur. Avec son intégration au sein de Geopar, elle assurera désormais la vente et le service de la gamme agricole dans tout le département du Finistère, qui figure régulièrement sur le podium des départements où il s’immatricule le plus de tracteurs. Elle pourra profiter de la base Kermat Equipements de Landivisiau pour assurer sa présence dans le nord du département.