Le constructeur CNH (Case IH, New Holland et Steyr) a choisi de dévoiler ses nouveautés lors d’un événement interactif en ligne ouvert à tous.

La foire virtuelle Youniverse est présentée par le constructeur CNH comme une alternative aux divers salons agricoles qui ont été annulés ou reportés. Ouvert ce vendredi 9 avril 2021 et pour 9 jours, l’événement se décline en trois salons, chacun réservé aux trois marques, New Holland, Case IH et Steyr.

Dans chaque salon, le catalogue est présenté de manière interactive. Chaque gamme est modélisée avec des machines en trois dimensions afin que le visiteur puisse tourner autour virtuellement. En cliquant sur les différents éléments de la machine, le visiteur peut obtenir des informations techniques. Chaque marque comprend trois sections (discussions, technologies et tendances) dans lesquelles se trouvent plusieurs vidéos présentant différents thèmes.

Trois conférences prévues

CNH profite de cet événement pour donner trois conférences sur trois jours. La première portant sur New Holland est prévue le lundi 12 avril 2021 à 19h00. La seconde pour la marque Steyr se déroulera le mardi 13 avril 2021 à 19h00. Et la dernière qui concerne Case IH est prévue le mercredi 14 avril 2021 à 19h00. Des nouveautés devraient être dévoilées lors de ces présentations.