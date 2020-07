Claas s’attaque au remplacement de ses terminaux d’entrée de gamme Operator et Communicator II avec l’arrivée du Cemis 700. Ce terminal Isobus va être progressivement déployé à partir de l’automne 2020. Il embarque dix touches Isobus d’accès direct, rétroéclairées et un électeur rotatif.

L’écran est tactile et bénéficie d’un contraste important pour augmenter sa lisibilité. D’une taille de 7 pouces, il possède une commutation automatique jour/nuit. Une prise caméra permet d’afficher des images en temps réel provenant de deux sources différentes.

Pour la partie Isobus, le Cemis 700 prend en charge les commandes Aux-O et Aux-N ainsi que les fonctions UT1 et UT2. Il pourra être utilisé pour piloter les combinaisons de faucheuses avant/arrière Disco, les presses à balles rondes Rollant 540, les presses haute densité Quadrant et les remorques autochargeuses Cargos.