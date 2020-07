Trois modèles de chargeuses Torion sont désormais équipés d’un moteur répondant à la norme antipollution Stage 5. À cette occasion, la Torion 1511 reçoit un moteur à 6 cylindres de 6,8 litres signé Deere, à la place du 4-cylindres sur la Torion 1511 en version Tier 4 final. Ce bloc développe 188 ch. La cylindrée de sa transmission Varipower a été augmentée de 23 % pour atteindre 105 cm³.

De son côté, la Torion 1410 développe désormais une puissance de 163 ch tandis que la puissance de la Torion 1177 reste inchangée.

Le changement de moteur s’accompagne d’une refonte de la cinématique avec des vérins de pression de grande capacité qui augmentent la puissance d’arrachement de 20 % sur les Torion 1410 et 1511. Les chargeuses embarquent davantage d’automatismes comme la possibilité de programmer les hauteurs de levage et d’abaissement et le retour automatique du godet.

Les trois modèles de Torion reçoivent un intérieur de cabine semblable à celui des deux grands modèles Torion 1812 et Torion 1914. Cette évolution comprend l’arrivée d’un terminal tactile avec écran de 9 pouces et la présence d’un accoudoir multifonctions.

En plus, ces machines peuvent bénéficier d’une direction par joystick réactif Dynamic Steering pour travailler dans la plage de vitesse inférieure (en plus du volant) et d’un nouveau système de pesée ainsi qu’un dispositif de surveillance de la pression des pneus entièrement intégré au terminal de la machine.