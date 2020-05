Case IH propose désormais à ses clients utilisateur de la correction centimétrique RTK via le réseau AFS RTK + une nouvelle offre commerciale et des fonctionnalités de protection du parc matériel sur application mobile. Depuis 2015, le réseau RTK France a évolué pour couvrir tout le territoire avec plus de 170 balises, assurant aux 2 500 abonnés une correction de précision RTK de 1,5 cm en horizontal et 2 cm en vertical ainsi qu’une répétabilité du signal.

Case IH se penche cette année sur le cas des agriculteurs et entrepreneurs qui gèrent une flotte de tracteurs avec un tarif d’abonnement variant de 1 050 à 650 € pour une durée de trois ans, selon le nombre d’engins à équiper.

Parallèlement, l’application mobile fait peau neuve. Elle offre la possibilité de suivre les machines en temps réel et de visualiser le statut du réseau RTK de chacune d’entre elles. Les nouvelles fonctionnalités permettent de créer des alertes par la définition de périodes de travail et ainsi d’être informé si un mouvement est constaté en dehors de cette période (vol) par la réception d’une notification. Cette fonctionnalité est complétée par une application de géo-repérage pour créer des zones de surveillance des machines.