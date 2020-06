Le compact feeding est la nouvelle déclinaison de la ration totale mélangée (TMR). Venue du Danemark, cette technique consiste à couper fin l’ensilage et surtout mouiller la ration afin de constituer une bouillie que les vaches ne peuvent pas trier. Cette masse homogène et collante offre un challenge aux mélangeuses classiques.

Pour pallier ce problème, BVL propose un pack d’équipement spécial pour transformer sa mélangeuse en machine capable de préparer la bouillie de compact feeding. Ce pack comprend quatre éléments :

• Une vis mélangeuse plus large, moins haute avec une implantation élargie du couteau. Une lame de vis sans fin placée au niveau du pied offre un mélange plus intensif et plus puissant.

• Un blindage V2A sur la vis afin de préserver davantage les arêtes sur les spires et prolonger la durée de vie de l’organe.

• Un revêtement V2A basique pour protéger la cuve.

• Une étanchéité renforcée de la vis afin de protéger l’intérieur du cône de l’eau lors du mouillage de la ration.