Berti présente une nouvelle gamme de broyeurs à double rotor décalé, baptisée Zeta. Elle est conçue pour travailler dans les vergers et les vignes. Le rotor décalé possède un entraînement central, ce qui supprime la présence des carters latéraux et facilite le passage sous les branches. Le rotor est garni de marteaux lourds de 1,8 kg pour un diamètre de broyage de 5 à 6 cm. Le diamètre de coupe est de 390 mm.

La gamme se décline en six modèles de 150 à 250 cm de largeur de travail, pour des tracteurs de 60 à 100 ch. En standard, le broyeur est équipé d’une paire de roues frontales en acier et d’une contre-caisse en acier Strenx, un acier de constructeur souple et résistant aux chocs. Le tendeur automatique de courroie est également monté de série.

Parmi les options, Berti propose des râteaux ramasseurs pour augmenter la finesse de broyage ainsi que le déport hydraulique.

Berti est importé en France par Sterenn Equipements.