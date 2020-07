Afin de répondre au développement des cultures biologiques et à la demande croissante de l’agriculture conventionnelle pour des méthodes alternatives, AVR présente une version pliable de son buttoir. L’idée derrière cette solution est de désherber davantage de buttes en un seul passage.

Le buttoir AVR est une solution dite combinée, c’est-à-dire que différents équipements peuvent être installés sur la machine. Ainsi, il est possible d’utiliser l’engin en tant que buttoir à disques, scalpeur ou buttoir écologique. Le buttoir écologique et le scalpeur désherbent sur les flancs des buttes. Les racloirs du buttoir écologique retirent les mauvaises herbes, appliquent une fine couche de terre et reforment les buttes. Le scalpeur, quant à lui, fournit un désherbage plus en profondeur, ce qui en fait un outil très efficace pour la culture des carottes. Le buttoir à disques, grâce à ses disques de buttage de grande dimension, permet de créer des buttes larges et compactes en particulier dans les sols légers. Sur toutes les versions, un système de transfert de poids hydraulique assure une formation de buttes compactes.