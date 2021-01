Pöttinger souffle ses 150 bougies

C’est en 1871, à Grieskirchen, dans le nord de l’Autriche que l’aventure de Franz Pöttinger commence. Serrurier mais aussi horloger, il développe cette année-là un hacheur à paille, dont il dépose le premier brevet en 1875.

En 1905, Franz laisse sa place à son fils Aloïs. La société qui emploie alors une dizaine d’ouvriers est toujours spécialisée dans des hacheurs, des moulins ou encore des presses à fruits. Mais c’est également à cette période que débute la production d’ensileuse à fourrage.

La firme a débuté en 1871 avec un hacheur à paille © . Pöttinger©

Déménagement et développement de l’offre pour les fourrages

En 1938, les trois fils de Aloïs travaillent à ses côtés, et notamment Heinz qui reprendra les rênes quelques années après. La société s’agrandit en modernisant et agrandissant notamment leur fonderie. L’année 1949 voit l’arrivée des râteaux faneurs, suivie en 1950 par l’introduction des chargeuses à foin, l’ancêtre des autochargeuses.

En 1960 les locaux historiques deviennent trop étroits pour la société autrichienne. Elle lance alors la construction d’un nouveau site de production à la sortie de la ville. L’usine compte alors environ 300 employés à la production des machines.

La même année, Pöttinger lance le Heuraupe, un râteau faneurs automoteur dédié aux fortes pentes. En 1963 l’Autrichien étend une nouvelle fois son offre avec l’arrivée des remorques autochargeuse. 1000 modèles de la LW 14 seront écoulés dès la première année.ss

© Dans les années cinquante, elle développe les chargeuses à foin, l’ancêtre des remorques autochargeuse. PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Arrivée du travail du sol

En 1970 la firme autrichienne comprend environ 800 employés. Un tiers du chiffre d’affaires est alors réalisé à l’export. Cinq en plus tard, le constructeur met la main sur l’usine de charrue allemande Bayerischen Pflugfabrik en Bavière

. 1991 voit l’arrivée de la quatrième génération de Pöttinger à la tête de l’entreprise avec Klause et Heinz, les fils de Heinz. Les années quatre-vingt-dix sont compliquées pour les deux frères qui sont notamment contraints de fermer leur fonderie et de licencier des collaborateurs. La partie travail du sol revient alors au siège social en Autriche.

En 1993 Pöttinger étend pourtant son offre en proposant à la vente des presses à balles rondes issu de la gamme Welger. Quatre ans après, ce sont cette fois des presses et des enrubanneuses de l’italien Galliginani qui sont commercialisées.

© En 2014, Pöttinger a présenté L’Impress, sa première une gamme de presses et de combinés presse-enrubamenseuses, fabriqué par l’Autrichien. Christian Wagner | PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Des semoirs et des presses made in Pöttinger.

Les années 2000 sont prospères pour la marque familiale. En 2001 elle rachète ainsi 100 % de l’usine de semoir Rabe, dont elle détenait déjà depuis quelques années 25 %. En 2006 l’usine tchèque de Vodnany, où sont déjà soudées différentes pièces depuis 1995, devient le centre de développement de la partie travail du sol.

Cette dernière décennie est tout aussi fleurissante pour l’Autrichien. Il développe en effet en 2014 ses premières presses à balle ronde et combinés presse-enrubaneuse avec l’Impress. Une quatrième usine, dédiée à ce produit est d’ailleurs en construction. La cinquième génération est d’ores et déjà dans la société, prête à prendre la relève d’une firme qui compte aujourd’hui 1 900 employés pour un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros en 2019.