Helmut Claas rêvait de devenir tractoriste et son souhait a été exaucé avec le tracteur -système Xérion. Claas a dévoilé pour la première fois le Xerion 2500 en 1993 mais celui-ci n’est sorti qu’en 1997, à l’issue de 20 ans de développement. Ce premier tracteur était équipé d’un moteur à six cylindres Caterpillar de 250 ch. Ce bloc entraînait une transmission à variation continue HM-8. Pour compléter la partie entraînement, le châssis est installé sur quatre roues égales, motrices et directrices. De plus afin de travailler aussi aisément en marche arrière qu’en marche avant, la cabine pivote à 180°. Plus tard, en 2004, le constructeur équipera le Xerion 3300 d’une transmission à variation continue ZF.

En 2007, le Xerion 3800 s’est vu offrir un boost de puissance grâce à un bloc de 279 ch. Il en profite également pour se voir doter d’un attelage à col-de-cygne avec attelage à boule de traction sur sellette. La même année, la version Saddle Trac avec la cabine placée au-dessus du moteur vient s’ajouter au catalogue. Pour l’édition de 2009 d’Agritechnica, Claas dévoile des versions Trac et Trac VC des Xerion 4500 et 5000.

De nouvelles générations de Xerion en 2013 et 2019

En 2013, une nouvelle génération de Xerion apparaît, celle-ci est dotée d’un moteur Daimler-Benz/MTU. La gamme est composée de trois modèles avec les Xerion 4000, 4500 et 5000. En 2014, ces tracteurs font leur arrivée en Amérique du Nord.

L’année 2019 voit apparaître la norme stage V. Claas en profite pour lancer les Xerion 4200 4500 et 5000 de dernière génération. En plus d’une évolution du moteur, les deux modèles les plus puissants se voient déclinés en version Trac TS (quatre chenilles triangulaires). Actuellement, ce sont 400 Xerion produits tous les ans. Ces chiffres ont doublé lors des trois dernières années. Ces tracteurs se retrouvent partout dans le monde.

Une édition spéciale 25 ans

Pour marquer cet anniversaire, Claas propose sur certains marchés une édition limitée inspirée des couleurs du premier Xerion 2500 sorti en 1997. Cette édition sera exposée sur les salons et mis à disposition des clients les plus fidèles. En outre, tous les Xerion fabriqués entre juillet 2002 et juillet 2023 arboreront un autocollant anniversaire sur leur porte de cabine.