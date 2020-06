Amazone fait évoluer son monstre de pulvérisation UX 11200, qui devient l’UX 11201 Super. Ce pulvérisateur de 11 200 litres conserve des caractéristiques de la version précédente comme le débit de remplissage élevé (900 l/min), la suspension hydropneumatique active qui limite le roulis et régule la hauteur. Le matraquage du sol est limité par le double essieu et l’option DoubleTrail qui le fait passer dans les traces des roues du tracteur. La rampe peut être équipée de la coupure buse par buse électrique AmaSwitch ou AmaSelect. Le nettoyage est confié à sept buses spécifiques.

Les évolutions qui intègrent le nouveau modèle concernent le remplissage, les manœuvres en fourrières, la pulvérisation et le nettoyage.

Pour le remplissage, le tableau de commande extérieur SmartCenter reçoit le pack Confort intégrant un écran Twin Terminal et une vanne à 7 voies qui autorise les automatismes d’arrêt de remplissage programmé et d’agitation régulée en fonction du volume de cuve.

Pour les fourrières, Amazone propose le dispositif de dépliage de rampe électro-hydraulique Flex avec la réduction de la largeur de travail gérées en cabine (bras extérieurs non dépliés) et l’accès à la géométrie variable positive ou positive et négative.

La rampe intègre le suivi de terrain de nouvelle génération ContourControl qui pilote chaque demi-rampe grâce aux informations de capteurs à ultrasons. Le chauffeur peut replier un bras d’un côté, par exemple, pour passer un poteau, en mode automatique, sans créer de déséquilibre.

Du côté de l’application, l’option HighFlow + est capable de traiter à un débit de 400 l/ha en 40 m. Enfin, la fonction CurveControl offre une régulation différentielle du débit en courbe entre l’intérieur et l’extérieur de la rampe.

Enfin, pour le nettoyage, la dilution et le rinçage sont pilotés depuis la cabine. Les programmes de rinçage sont automatisés avec des séquences de dilution intégrées.