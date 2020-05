Disponibles jusqu’à présent en version de 3 et 4 mètres, les déchaumeurs à disques indépendants Catros XL pourront désormais être déclinés jusqu’à 8 mètres. Les nouveaux modèles de 4 à 6 mètres de largeur de travail sont proposés en versions portées repliables ou semi-portées. Les modèles 7 et 8 mètres sont disponibles, quant à eux, uniquement en version semi-portée.

Le Catros XL est équipé de grands disques de 610 mm de diamètre, ce qui le destine aux travaux en présence d’un grand volume de débris végétaux ou à la destruction d’interculture. Comme sur son petit frère Catros, les disques sont espacés de 25 cm sur chaque rangée, soit un interligne de 12,5 cm au travail. Cependant, le Catros XL est plus imposant que ce dernier avec 19 cm de plus entre les deux rangées de disques et 25 cm de plus entre la seconde rangée de disques et le rouleau pour faciliter la gestion des gros volumes de matières.

Selon les besoins, il est possible de monter des disques concaves à gros crénelage ou des versions à petits créneaux. Les disques sont montés individuellement sur un bras sécurisé par des boudins en élastomère. Par rapport aux versions de plus faible largeur, le bras porte-disque a été renforcé.

En standard, le réglage de la profondeur est hydraulique. Les versions semi-portées 7 et 8 mètres peuvent être équipées du système ContourFrance qui permet aux éléments droit et gauche de suivre les inégalités du sol. Onze types de rouleaux sont disponibles au catalogue et il est possible de monter un semoir d’intercultures de 500 litres de trémie.