Le constructeur italien s’adapte à l’évolution du parc de tracteurs et à l’augmentation du nombre d’engins équipés d’une prise de force avant. En effet, les herses rotatives des séries BF et RM ainsi que les fraises rotatives FG et FZ sont désormais disponibles en version frontale.

Un kit d’adaptation incluant un attelage frontal et une prise de force arrière à arbre traversant intégral permet d’utiliser ces machines aussi bien en version traditionnelle arrière que frontale. En option un rouleau cage frontal peut être ajouté afin d’assurer le suivi du sol avec effet balancier entre les rouleaux avant et arrière.