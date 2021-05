Jeulin ajoute une nouvelle machine à sa gamme d’autochargeuses à coupe rotative. L’Erès 650 offre une capacité de 51 m3, soit 10 m3 de plus que l’Erès 550. En deux essieux elle offre 6 % de plus de capacité que la Pales 600 trois essieux et devient ainsi la plus grosse machine de la gamme d’autochargeuses à coupe directe.

Comme l’Erès 550, elle reprend une coupe de 2,3 m, avec réglage de la hauteur de coupe par deux vérins hydrauliques. Cette coupe peut être animée hydrauliquement pour plus de souplesse. Pour charger le fourrage, l’élévateur à peignes avec son système d’effacement des couteaux respect le fourrage et offre la possibilité de faire de l’ensilage en brins longs.

La flèche à grand déport, permet de travailler avec un tracteur monté en pneus larges pour mieux respecter le sol et ne pas pénaliser la repousse.