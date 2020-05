On les croyait définitivement disparues et remplacées par les faucheuses à disques et à tambours mais les revoilà. Les faucheuses à sections font leur retour sur le marché français grâce à Agriser qui importe les modèles Seco Duplex de BB Umwelttechnik.

L’argument en faveur de cette technique est la moindre contamination du fourrage dans les parcelles contenant des taupinières et le très faible poids qui permet une intervention en conditions limites. La largeur de travail en montage frontal peut atteindre 3,10 mètres par élément. En combinaison, le papillon frontal peut atteindre une largeur de travail de 10,50 m.

Le châssis en acier fritté peut être pendulaire en option. L’entraînement par prise de force peut être remplacé en option par une solution à partir de l’hydraulique du tracteur. Sur le lamier, la lame inférieure est garnie de sections lisses. Ce dispositif peut aussi être utilisé pour écimer les adventices dans les cultures de céréales.