Les deux géants allemands Bosch et BASF viennent de concrétiser plusieurs années de collaboration par un accord de joint-venture à 50/50. Ce partenariat donnera lieu à la création d’une nouvelle entreprise basée à Cologne, effective au premier trimestre de 2021.

Des compétences complémentaires

Bosch apporte à la joint-venture ses capacités matérielles et logicielles, y compris dans le domaine des services numériques. BASF Digital Farming fournit de son côté, avec Xarvio Digital Farming Solutions, un outil d’aide à la décision automatisé, en temps réel et spécifique à la parcelle concernée pour la gestion des adventices, qui est alimenté par la plateforme numérique Xarvio pour l’optimisation des cultures.

Pulvérisation et semis intelligents

Les deux premières solutions lancées par la joint-venture concerneront la pulvérisation et le semis. La solution « Smart Spraying » (pulvérisation intelligente) combine la technologie et le logiciel de capteurs de caméra Bosch avec la plateforme d’optimisation des cultures Xarvio de BASF. L’objectif est de traiter uniquement les adventices, que ce soit en pré- ou en postlevée. Pour le semis, l’idée est de commercialiser une version améliorée d’IPS (Intelligent Planting Solution) avec l’utilisation de la technologie pour améliorer l’apport d’engrais et la régularité de la mise en place des semences. Le premier produit commun sera commercialisé au Brésil, puis en Europe et en Amérique du Nord.