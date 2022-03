John Deere, le full-liner américain vient de conclure un accord avec l’entreprise SureFire Ag Systems et sa filiale SureFire Electronics. Cette compagnie basée à Atwood dans le Kansas est leader dans les systèmes de mélange d’engrais pour pulvérisateurs et épandeurs. Surepoint fabrique des systèmes d’application et de pulvérisation d’engrais liquides, ainsi que des équipements d’injection sans eau et d’irrigation. Cette société conçoit aussi des kits personnalisés pour mettre à jour la technologie d’application d’engrais sur les planteuses. Cet accord apportera à SurePoint un accès à certaines technologies de chez John Deere.

Une entreprise fondée en 2007

La firme SurePoint a été fondée en 2007 sous le nom de SureFire Ag Systems. La filiale, quant à elle, a été créée en 2014. Cette dernière produit des composants électriques pour l’agriculture de précision. Cet accord n’entraînera que peu de changements dans les opérations quotidiennes.