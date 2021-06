C’est un grand coup que CNH vient de frapper dans la course à la robotique et aux équipements high-tech. Le full-liner italien vient d’entrer en négociation exclusive pour racheter l’américain Raven Industries. Dans ses cartons, le spécialiste américain de l’agriculture de précision apporte non seulement ses solutions de guidage mais aussi des technologies pour la pulvérisation de précision et surtout des solutions de robotique agricole.

Cap sur la robotique

Raven a annoncé travailler sur de nouvelles orientations stratégiques dès le mois d’octobre 2019. L’une d’elle, baptisée « Raven Autonomy », visait notamment à accélérer la recherche et le développement pour la robotique agricole, afin de devenir précurseur et leader sur le marché. Pour ce faire, l’entreprise a fait rapidement l’acquisition de Smart Ag, un préparateur capable de transformer des machines agricoles en robots.

Pour ratisser encore plus large dans ce domaine, Raven a mis la main sur Dot en décembre 2019. Ce fabricant canadien développe des plateformes motorisées multi-outils, sans cabine et entièrement automatisées. Plus récemment, en avril 2021, Raven s’est offert Jaybridge Robotics et son transbordeur entièrement robotisé. Toutes ces avancées en robotique agricole rejoignent donc le giron de CNH.

