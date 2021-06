La France est l’un des leaders européens dans le domaine du logiciel agricole et Smag est l’une des entreprises majeure de ce secteur. L’éditeur de logiciel fête cette année son vingtième anniversaire. L’histoire commence en 2001 avec la création de MaFerme et Néotic et les lancements simultanés d’Agreo et de l’extranet agricole collaboratif EAC. Agreo évolue vers une version mobile en 2004, longtemps avant la généralisation du smartphone en agriculture.

Fusions et rachats

C’est avec la solution de gestion parcellaire Atland que MaFerme commence s’implanter fermement chez les agriculteurs, en 2010. En 2012, S2B Visio, MaFerme et Neotic fusionnent leurs activités au sein de Smag. L’offre se renforce en 2016 avec les acquisitions de LEA et Eurosemences. Depuis, Smag lance régulièrement des nouveaux logiciels comme ERP pour la production de semences, RubberWay pour la filière caoutchouc en partenariat avec Michelin ou encore une optuion HVE sur son logiciel de traçabilité. L’éditeur de logiciels équipe aujourd’hui 22 000 agriculteurs.

Un Tour de France agricole

Pour fêter cet anniversaire et aller à la rencontre des agriculteurs, coopératives et négoces, Smag partira dès juillet à leur rencontre lors d’un Tour de France d’une vingtaine d’étapes. L’événement se déroulera à bord d’un C15, véhicule mythique qui a équipé la plupart des exploitations agricoles.