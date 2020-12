Quinze idées de cadeaux à mettre sous le sapin de Noël

Et pourquoi ne pas commencer par… des vacances ? Partez à la rencontre de vos confrères, à côté de chez vous ou à l’autre bout de la France (voir plus loin) avec le réseau Bienvenue à la ferme et l’Accueil paysan. Tables, hébergement, visites ou autres activités sont proposées par des agriculteurs fiers de partager leur passion et garantissant l’origine des produits proposés.

On poursuit avec une valeur sûre, la coque de téléphone. Protéger son smartphone est un impératif, surtout dans un métier manuel comme celui d’agriculteur. Plusieurs marques, comme Rhinoshield, proposent également des coques personnalisables. Une bonne idée pour avoir une photo de votre ferme sur la protection du téléphone.

Difficile en cabine d’avoir votre téléphone à disposition rapidement et en même temps rangé pour qu’il ne vole pas dès les premiers cahots. Heureusement, il existe plusieurs systèmes de support. En plus de la traditionnelle ventouse, l’offre comprend aussi des systèmes boulonnables, aimantés, ou encore avec une pince. Comptez entre 30 et 60 € pour un bon modèle.

Utiliser son smartphone c’est bien, mais il va falloir penser à le recharger. Toujours pratique notamment pour les vieux tracteurs qui n’ont pas de prise USB, un chargeur solaire, disponible entre 15 et 20 euros.

Pour rester dans les gadgets, les caméras de chasse peuvent être discrètement placées dans l’environnement. Le déclenchement de la vidéo ou des photos se fait au moindre mouvement. Il en existe de nombreux modèles. La plupart bénéficient d’une technologie infrarouge pour avoir des images nocturnes. Cet outil peut être utilisé à des fins de sécurité sur la ferme ou d’observation de la faune par exemple. Comptez entre 50 et 150 euros selon les modèles.

Une servante d’atelier sur trolley, voici une bonne solution pour avoir tous les outils essentiels sous la main lorsque l’atelier est encombré ou mal organisé. C’est aussi une bonne solution pour emporter les outils sur les chantiers. Comptez autour de 80 euros dans les magasins de bricolage.

Une autre solution pour avoir quelques outils essentiels sous la main tout en se déplaçant, la ceinture à outils se trouve dans n’importe quel magasin de bricolage entre 10 et 60 euros. Il existe aussi des trousses et sacoches à outils souples plus ou moins faciles à déplacer selon le nombre et la taille des rangements.

Presque tout faire avec un outil, l’idée peut séduire, et c’est ce que proposent les pinces multifonctionnelles, le niveau au-dessus du couteau suisse. Comptez au minimum 50 euros pour une Leatherman, l’une des marques les plus réputées pour cet outil.

Il n’est pas assez puissant pour gonfler rapidement les pneus de tracteurs, mais c’est une bonne solution pour toutes les petites applications comme la soufflette pour nettoyer l’intérieur du tracteur. Le compresseur portatif sera aussi très pratique pour regonfler les ballons et les vélos.

Encore une valeur sûre, des gants de travail. Certaines marques comme IronClad proposent des gants professionnels solides et adaptés à l’hiver. Confortables, ils coûtent autour de 35 euros.

Pour avoir chaud aux mains, pensez aussi à la chaufferette de poche. Ces petites bouillottes à main ont un pouvoir réchauffant pendant une trentaine de minutes. Il en existe aussi des modèles électriques plus sophistiqués, qui se rechargent sur un port USB. Les premiers modèles sont disponibles dès 5 euros. Comptez jusqu’à une trentaine d’euros pour les modèles électriques garantissant 3 heures de chaleur.

Passons un peu à la passion. Et même s’il est un peu tard pour un calendrier de l’avent, nous n’avons pas pu résister à la tentation de vous proposer celui-ci. Produit par Revell, ses 24 cases vous permettront d’assembler (sans colle ni peinture) un Deutz 30 au 1/24. Son prix : 49,90 euros.

Pour changer de la pléthore de modèles de miniatures présents aujourd’hui sur le marché, pourquoi ne pas prendre une maquette en bois ? Ces puzzles mécaniques sont à monter soi-même, sans colle ni outil. La marque Ugears propose un large panel de machines, et notamment une moissonneuse-batteuse. Comptez entre 30 € et 100 euros.

Parmi les nombreux livres sur le milieu agricole et rural, nous vous signalons la parution récente de « Les couleurs de nos campagnes ». Richement illustré, cet ouvrage, qui balaie la période allant de 1880 à 1960, fait appel à des procédés de colorisation de photos en noir et blanc pour redonner vie à ces souvenirs. 29,90 € en librairie.