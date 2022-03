Si la Sica Saint Pol de Léon a vu son chiffre d’affaires progresser pour la troisième année consécutive en 2021, des incertitudes planent sur les marchés pour 2022. La première coopérative légumière française a listé ses principaux sujets d’inquiétudes lors de la présentation à la presse de ses résultats, le 21 mars 2022.

Des incertitudes pour l’année à venir

Parmi ces sources d’inquiétude figurent la hausse des coûts des intrants, du transport et de l’énergie. Les producteurs de tomates sont en première ligne. « Le coût du gaz a été multiplié par 10, a expliqué Marc Kéranguéven, le président de la Sica. Il y a une certaine psychose sur le terrain. Certains ont coupé le chauffage au risque de voir se développer des maladies. D’autres reportent les mises en cultures. »

« La plus grande inquiétude aujourd’hui, c’est le manque de visibilité, poursuit-il. Il y a toujours cette épée de Damoclès de perdre des marchés en cas de volumes insuffisants. » Les producteurs des Pays-Bas n’auraient pas emblavé 300 hectares en raison du coût de l’énergie. « Personne n’est capable de dire si le conflit russo-ukrainien va perturber les marchés. »

Le bio concurrencé

La gamme bio a enregistré un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros en 2021. Elle a souffert d’un essoufflement de la demande avec une forte concurrence du produit local accentué par la crise sanitaire. Les produits bio cultivés sous abris ont subi une forte concurrence des produits d’importation du fait de la réglementation française qui interdit la commercialisation avant le 1er mai.

Exportations ralenties avec le Brexit

« Avec le Brexit, nous n’avons pas perdu de gros volumes à l’exportation, mais le marché manque de dynamisme poursuit le président de la coopérative. Aujourd’hui, exporter vers le Royaume-Uni nécessite beaucoup de documents sanitaires. Pour faire un camion complet, les grossistes acceptent de le faire, mais pas pour une palette. »

En 2022, le chiffre d’affaires de la coopérative basée à Saint Pol de Léon (Finistère) a progressé de 6 % pour s’établir à 238 millions d’euros : 194 millions d’euros pour l’activité légumes et 44 millions d’euros pour l’horticulture. En légumes la tomate a repris sa première place (37 millions d’euros + 7 %) devant le chou-fleur (33 millions d’euros -17 %) et l’échalote (21 millions d’euros + 72 %).

« Le retour du consommateur vers les produits français entamé lors du premier confinement s’est poursuivi en 2021 avec une bonne valorisation des produits » a détaillé Marc Kéranguéven. Pour rappel, la Sica Saint Pol de Léon regroupe 626 exploitations pour une production de 203 000 tonnes de légumes par an et 10 000 références en production horticole. Elle représente 10 200 ha de légumes cultivés en plein champ, 70 ha sous abris et 250 ha de cultures d’ornement.