Réunis à Luxembourg le 7 avril 2022, les Vingt-Sept ont adopté une déclaration commune sur l’agriculture décarbonée, s’inspirant de la communication de la Commission de mi-décembre. C’était une des priorités du ministre français Julien Denormandie, qui occupe la présidence du Conseil de l’Agriculture depuis janvier.

Il souhaitait obtenir un cadre harmonisé au niveau européen sur les pratiques « bas carbone », avec une méthode commune de certification et de valorisation des émissions évitées sous la forme de crédits carbone. Les ministres donnent maintenant mandat à la Commission européenne de proposer ce cadre réglementaire commun. Elle devrait rendre une proposition législative d’ici à la fin de 2022.

Les bonnes pratiques à certifier

Les pratiques agricoles reconnues devront aider à capturer le carbone de l’atmosphère et à le stocker dans le sol ou la biomasse de manière durable. Soit par exemple, la plantation de haies ou d’arbres, la culture de légumineuses, l’utilisation de cultures dérobées et de cultures de couverture ou encore l’agriculture de conservation.

La valeur économique des crédits carbone devra être liée aux pratiques qui augmentent l’élimination et le stockage du carbone, sur la base d’exigences de mesure scientifiquement prouvées, demandent les ministres.