Un « Amazon » de la méthanisation

Magma Energy est une start-up qui proposait en 2021 des groupements d’achat afin de réduire les coûts unitaires de matériel pour unités de méthanisation. Le modèle de la jeune pousse française évolue puisqu’elle complète son offre en lançant désormais une place de marché (ou marketplace) numérique. Il s’agit d’une plateforme en ligne qui fait office de point de rencontre entre l’offre et la demande de biens et de services.

Elle va compter plusieurs centaines de références de produits, des pompes aux capteurs, en passant par des offres de formation ou des services de maintenance par exemple. Pour l’instant, la marketplace est réservée à la méthanisation, mais sera bientôt étendue aux autres énergies renouvelables, comme le photovoltaïque ou l’éolien.

Des prévisions météo grâce aux antennes TV

Fondée en 2018, la start-up française HD Rain est issue de l’association d’un ingénieur en électronique et de deux docteurs en météorologie. Elle propose aux acteurs du monde agricole des services de mesure et de prévision de la pluviométrie à haute résolution. La technologie utilisée repose sur un réseau de capteurs connectés aux antennes de télévision.

Les perturbations atmosphériques sources d’épisodes pluvieux atténuent le signal entre les satellites et les antennes. Cette perte de signal est mesurée puis analysée avec le renfort d’intelligence artificielle. Il en résulte des mesures de précipitation avec une précision de 500 m, une prévision sur les deux prochaines heures et une transmission des données de pluie minute par minute. Pour l’instant, le réseau de capteurs est situé autour de l’arc méditerranéen.

Une plateforme pour louer ses espaces de stockage

Que l’on ait des espaces de stockage disponibles ou que l’on en cherche, il est souvent difficile de trouver quelqu’un avec qui faire affaire en la matière. La plateforme française StockOn propose aux logisticiens, agriculteurs et autres propriétaires d’espaces inoccupés de les rentabiliser via une plateforme qui les recense et propose à des clients. Il peut par exemple s’agir de hangars ou bâtiments d’élevage partiellement ou totalement inoccupés. Initialement à destination des propriétaires de camping-cars, le site étend ses services à tous types de stockage, pour des particuliers et professionnels.

Les prix qu’il est possible de tirer d’un espace varient suivant plusieurs critères, comme sa localisation géographique, le fait qu’il soit en extérieur, couvert ou en bâtiment, du niveau de sécurité, etc. En moyenne, il avoisine les 3 € par mètre carré et par mois hors taxe pour un stockage en hangar, et entre 1 et 2 € pour un stockage extérieur. Tout offreur peut contacter l’entreprise via le numéro de téléphone indiqué sur son site.