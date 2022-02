Des algorithmes pour optimiser les traitements phytosanitaires

La start-up Alvie a été fondée en 2020 et déploie actuellement son produit Hygo. Cette solution couple un capteur météo embarqué sur le pulvérisateur et une large base de données et de connaissances agronomiques. Alvie met en avant une réduction d’utilisation de produits allant jusqu’à 30 % et une efficacité des traitements accrue jusqu’à 70 %. Les algorithmes calculent la dose optimale et le meilleur créneau de traitement, pour minimiser les pertes pour n’importe quelle substance active. Une levée de fonds d’un million d’euros réalisée à l’automne 2021 devrait amplifier ce développement. Les fonds collectés vont également contribuer au renforcement des efforts de recherche et développement d’une technologie de jumeau digital agronomique. Il s’agit d’une représentation numérique de l’exploitation agricole qui permet de simuler les effets des traitements pour les optimiser. L’expertise d’Alvie concerne tant les pesticides chimiques que les solutions de biocontrôle.

Un compteur d’abeilles connecté

L’entreprise BeeGuard étend sa gamme de produits connectés, en ajoutant aux ruches un compteur d’abeilles. Du nom d’Apialert, cette solution offre un suivi continu et automatisé de la qualité environnementale suivant l’activité et l’état des formes des abeilles. Il a été codéveloppé avec Apilab. La technologie sur laquelle repose Apialert n’est autre que la vidéo. En effet, une petite caméra est placée dans la ruche et compte en permanence le nombre d’abeilles. Un algorithme compte alors la mortalité journalière des abeilles et mesure la disponibilité du bol alimentaire. Beeguard met en avant la capacité de son produit à offrir une vision globale de la santé environnementale dans un rayon de 3 km (la distance jusqu’à laquelle les butineuses vont prélever leur nourriture). Cette innovation est destinée tant aux agriculteurs qu’aux entreprises et aux pouvoirs publics, pour valoriser les démarches environnementales grâce à la biosurveillance de l’écosystème.

Alliance entre deux start-ups de l’Agtech française

Deux jeunes entreprises des Bouches-du-Rhône ont scellé une alliance en ce début d’année 2022. La première d’entre elles est Telaqua, qui conçoit des capteurs connectés et offre une solution de pilotage de l’irrigation à distance, grâce à une application. Cette dernière centralise les données des capteurs et peut commander l’ouverture des vannes. La seconde entreprise est Ombrea. Sa technologie d’agrivoltaïsme repose sur des ombrières photovoltaïque qui s’adaptent aux besoins des plantes. Elles peuvent coulisser pour laisser place à la lumière solaire ou au contraire protéger les plantes des stress thermiques et hydriques, ou des événements climatiques extrêmes, comme la grêle ou les gelées.