Depuis 2014 à l’initiative d’un présentateur radio américain, Steve Lee, le dernier jour de septembre célèbre les podcasts à travers le monde : c’est la journée internationale des podcasts (en anglais, International podcast day). Des tas d’initiatives diverses créent ce jour-là une animation pour encourager à l’audition et à la production de ces émissions sonores qu’on peut écouter à sa guise en ne passant pas par la radio mais par internet. Profitez-en pour découvrir le podcast de La France agricole, les Experts agricoles, avec son dernier numéro sur la robotisation dans les champs.

Dans chaque épisode nous prenons le temps de faire le point sur un sujet qui touche les agriculteurs et le monde agricole dans son ensemble. Machinisme, nouvelles techniques de sélection génétique, résistances aux antibiotiques, herbicides, politique agricole commune, convention collective, déforestation importée, agriculture paysanne, robotique…, aucun sujet n’est laissé au hasard. Avec l’aide d’experts dans tous les domaines, nous décryptons tous ces sujets pour aller au-delà des idées reçues et des fake-news.

Comment écouter des podcasts ?

Ce podcast peut s’écouter où et quand vous voulez. Il est aussi disponible sur la plupart des plateformes de diffusion comme Spotify, Apple podcasts, Google podcasts, etc. Une version audio est aussi disponible sur Youtube. Généralement, les enceintes connectées savent le trouver d’elles-mêmes. Et si vous hésitez encore, un précédent article de La France agricole explique comment écoutez ce podcast mais aussi tous les podcasts en général : comment écouter les podcasts de la France agricole.

Ce podcast « Les Experts agricoles » de La France agricole n’a pas de lien avec les « experts fonciers et agricoles » tels que définis à l’article L171-1 du Code rural.