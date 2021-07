Mélina Robert-Michon dispute ses sixièmes Jeux olympiques (JO) cette année à Tokyo. Dès ce samedi 31 juillet 2021, la lanceuse de disque française se lance dans la compétition. Iséroise d’origine, elle a grandi à Colombes au milieu des Montbéliardes de ses parents. Élevée dans une famille d’agriculteurs passionnés de sport, cette désormais championne et mère de deux enfants continue de se hisser au plus haut niveau de la compétition.

Fille d’éleveurs et de sportifs

Comme elle le confiait à La France Agricole en 2015, Mélina Robert-Michon a grandi dans une famille où la pratique sportive a toujours tenu une place importante. Son père, éleveur de Montbéliardes, pratiquait en parallèle le rugby. Discipline également suivie par ses frères. De son côté, c’était plutôt le judo, puis le hand et enfin le volley qui l’ont intéressée, avant de s’inscrire à l’athlétisme.

Si elle ne croyait pas percer dans le lancer de disque, Mélina Robert-Michon s’entraîne aujourd’hui à temps plein au Lyon Athlétisme, soutenue par sa famille et son conjoint, ancien lanceur de niveau national devenu ostéopathe. Une persévérance vieille de quinze ans, qui ne cesse de la mener au sommet de sa discipline.

Une lanceuse de disque aux multiples médailles

Ce samedi 31 juillet 2021 dès 9 h 30 (heure française) auront lieu les phases de qualifications. C’est en bleu-blanc-rouge que Mélina Robert-Michon espère décrocher l’Or à ces Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Une victoire qui compléterait son palmarès coloré de médailles.

Car la sportive de haut niveau a déjà cinq participations aux JO au compteur, dont une médaille d’argent à Rio en 2016 et une de bronze à Londres en 2017. À ces victoires s’ajoutent les titres de vice-championne du monde en 2013 et de vice-championne d’Europe en 2014. Et plus encore, Mélina Robert-Michon a remporté le 26 juin 2021 dernier à Angers, son vingtième titre de championne de France. Elle détient également le record de France de lancer de disque depuis 2016 à 66,73 mètres.

Une multitude de victoires qui fait de Mélina Robert-Michon la lanceuse de disque française internationalement connue. Bonne chance à elle !

