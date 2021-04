Chaire partenariale de l’établissement d’enseignement et de recherche AgroParisTech, la Chaire Anca (1) a lancé le 1er mars 2021 « un nouveau programme immersif et innovant à destination des 18-35 ans, entièrement diffusé sur Instagram.

Ce projet a pour vocation de sensibiliser cette cible à l’adoption d’une alimentation durable et suivra pendant 12 semaines l’enquête menée par une héroïne de fiction », explique la chaire dans un dossier de presse.

Une véritable influenceuse

Sasha, l’héroine fictionnelle, est une jeune diplômée qui se questionne sur ses habitudes de consommations. À la manière d’une influenceuse, elle publie des contenus et des sotry quotidiennement. Les formats qu’elle utilise sont variés : reportages photos/vidéos, quiz, sondages, concours, témoignages, recettes…

Si Sasha n’existe pas réellement, les rencontres, elles, sont bien réelles, souligne la chaire : chercheurs, acteurs de terrain (producteurs, transformateurs, associations, société civile), mais aussi chefs cuisiniers et commerçants de bouches seront mis en valeur, personne n’est laissé de côté.

« Le tout pour mieux comprendre comment faire des choix plus vertueux, en expérimentant des nouvelles manières de s’alimenter sans prise de tête, tout en se faisant plaisir », explique la chaire.

Un sentiment d’identification fort

« Son discours franc et direct reprendra les codes d’Instagram et facilitera les échanges avec sa communauté », détaille la chaire. De quoi capter l’attention de sa cible des 18-35 ans, qui se trouvent « à des moments de vie propices aux changements de comportements alimentaires, [et qui] sont bien souvent conscients des enjeux climatiques et sont en recherche de moyens pour passer à l’action concrètement ».

Le programme a été conçu pour cette cible, « prenant réellement en compte leurs freins rencontrés (manque de temps, budget serré, jugement de l’entourage) et leurs motivations à passer à l’action via l’assiette ».

Un programme imaginé par des experts

Ce programme conçu pour Instagram n’oublie pas d’être sérieux. En effet, il est basé sur « les dernières données de la littérature scientifique [et a été élaboré] avec un comité d’experts réunissant des chercheurs en nutrition, en comportements alimentaires, en agronomie, en sociologie… »

Il a bénéficié du soutien du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation via une subvention de 70 000 €, a complété le ministère de l’Agriculture dans une note diffusée le 21 avril 2021.

« Au lancement du programme, plus de 7 000 personnes [suivaient] déjà le compte Instagram « je mange pour le futur » », raconte Aurélie Zunino, coordinatrice de projet. Aujourd’hui, ils sont presque 12 000 à suivre les aventures de Sasha.