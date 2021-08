Les 28 et 29 juillet 2021, des mannequins ont défilé dans le champ d’Étienne Accault, agriculteur céréalier et vidéaste professionnel installé à Dampierre-Sous-Brou (Eure-et-Loir), pour la marque Sixth June (1). Au total sur les deux journées, une vingtaine de personnes, dont les mannequins et l’équipe technique, s’est affairée dans le blé, raconte Étienne Accault.

Une idée peu commune

Après le défilé dans un champ du créateur français Jacquemus, l’idée à fait mouche, explique Étienne Accault. Sixth June a imaginé un shooting photo au milieu d’une parcelle de blé. « Le créateur connaît ma sœur, il lui a parlé de l’idée, et c’est ainsi qu’elle lui a donné mon contact, c’est purement relationnel. »

Timing parfait avec les moissons

« C’est tombé parfaitement avec les moissons. Ils m’ont contacté fin juillet, ils sont venus faire du repérage juste après des pluies qui nous empêchaient de moissonner. Ça leur a laissé une fenêtre de tir suffisante. Ils ont sélectionné la parcelle qui leur convenait le mieux. De mon côté, j’ai broyé un carré d’herbe à côté pour qu’ils puissent s’installer », décrit le céréalier.

Les mannequins et l’équipe technique ont pu s’installer sur une zone broyée pour l’événement. © Étienne Accault

« Il n’y a eu aucun dégât, tout était bien ficelé d’avance, et on avait tout mis en place pour que cela se passe bien. Il y avait une confiance mutuelle, et tout s’est parfaitement bien passé », constate-t-il, alors que la moisson du champ est tout juste réalisée.

Un véritable échange

De cette expérience, Étienne Accault ne retient que du positif : « Je passais de temps en temps, nous avons eu l’occasion d’échanger sur nos métiers, avec les mannequins et l’équipe technique. C’était vraiment enrichissant. Et c’est une belle vitrine pour l’agriculture. Les mannequins en ont profité pour ajouter certaines photos à leur book, après un shooting si atypique. Je suis plutôt ouvert à ce genre de projet, et je le referais sans problème. »